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Разрушенное здание и 10-метровая воронка: полиция показала последствия обстрела Харькова

Фото: Россия нанесла очередной ракетный удар по Харькову (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате ночного ракетного удара по Харькову в одном из районов значительно повреждено здание. На месте прилета образовалась 10-метровая воронка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

"Ночной прилет в Холодногорском районе Харькова. Воронка в земле, 9х10 метров, глубиной 5,5 м. Пострадавших нет. Повреждено здание. Тип ракеты еще устанавливается", - сообщил он.

Напомним, ночью российские войска ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район. В результате обстрела произошел пожар.

Днем ранее во время воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в центральной части города зафиксировано два "прилета".

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