Разрушение более 100 км дорог и 64 мостов: последствия наводнения на западе

В результате осложнения погодных условий в течение 22-24 июня в западных областях Украины было разрушено 117 км автодорог, 64 мосты, а также подтоплены 285 населенных пунктов. Для устранения последствий были привлечены 1 643 лица и 469 ед. техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, наводнение в западных регионах подтопило 285 населенных пунктов в четырех областях. В частности, в Ивано-Франковской - 234, в Черновицкой - 37, во Львовской - 12 и в Тернопольской - 2. В целом в этих регионах пострадало 9 994 дома, 9 объектов социальной и бытовой сферы и затоплено 3 340 подвалов и 13 390 приусадебных участков.

Кроме того, в результате ливней и сильных порывов ветра было разрушено 117 км дорог и 64 мосты в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В целом повреждено 500 км автодорог и 135 мостов. Также сообщается о трех погибших на территории западных областей.

Напомним, в Черновицкой ОГА дали рекомендации для местных жителей на случай подтопления.

Ранее сообщалось, что в западные регионы направлены силы Нацгвардии, МВД и авиация для ликвидации паводков.