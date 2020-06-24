Непогода в Черновицкой области: в ОГА дали рекомендации на случай подтопления

Власти просят жителей подготовить документы, деньги и запасы пищи, одежды и лекарств
Черновицкая областная государственная администрация предоставила местным жителям рекомендации на случай подтопления домов. В случае внезапного подтопления в ОГА просят сохранять спокойствие и не паниковать.
Об этом пресс-служба администрации написала в своем Facebook.
В связи с угрозой подтопления домов в ОГА рекомендуют:
В случае необходимости жителей просят звонить на "горячую линию".
Напомним, в Черновицкой области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой: без голубого топлива остаются около тысячи потребителей.
Как писало РБК-Украина, спасатели предупредили, что 24 июня непогода в Черновицкой области продолжится, в реке Прут ожидается подъем уровня воды может затопить 8 сел.
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Автор: Юлия Струк