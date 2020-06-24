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Непогода в Черновицкой области: в ОГА дали рекомендации на случай подтопления

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 10:21
Непогода в Черновицкой области: в ОГА дали рекомендации на случай подтопления
Фото: подтопление (facebook_com_MNSLVIV)

Власти просят жителей подготовить документы, деньги и запасы пищи, одежды и лекарств

Черновицкая областная государственная администрация предоставила местным жителям рекомендации на случай подтопления домов. В случае внезапного подтопления в ОГА просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Об этом пресс-служба администрации написала в своем Facebook.

В связи с угрозой подтопления домов в ОГА рекомендуют:

  • подготовить документы, деньги, драгоценности, запас одежды, лекарств и продуктов питания на несколько дней хранить их в водонепроницаемом пакете;
  • зарядить мобильный телефон и убедиться, что на счету достаточно средств;
  • переложить в помещении как можно выше ценные вещи и продукты питания;
  • перед выходом из дома отсоединить все приборы от электросети, перекрыть газ, воду, закрыть окна и двери.

В случае необходимости жителей просят звонить на "горячую линию".

Напомним, в Черновицкой области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой: без голубого топлива остаются около тысячи потребителей.

Как писало РБК-Украина, спасатели предупредили, что 24 июня непогода в Черновицкой области продолжится, в реке Прут ожидается подъем уровня воды может затопить 8 сел.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ГидрометцентрподтоплениеЧерновицкая область
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