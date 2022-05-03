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Разрушена школа, 12 домов и погибшие: поселок под Запорожьем подвергся артобстрелу

Фото: поселок под Запорожьем подвергся артобстрелу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 мая российские оккупанты обстреляли поселок Железнодорожный (Запорожская область). В результате чего разрушена школа, повреждены 12 домов, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Оккупанты осуществили артобстрел поселка Железнодорожное Гуляйпольского района. Российские захватчики разбили местное школьное заведение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна. Кроме того, также повреждения получили 12 домов. В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека", - сообщил спикер ОВА Иван Арефьев.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: поселок под Запорожьем подвергся артобстрелу (t.me/zoda_gov_ua)

Напомним, в Запорожской области часть населенных пунктов оказалась на линии фронта. Это, в частности касается Орехова и Гуляйполя, где ситуация приближается к гуманитарной катастрофе.

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