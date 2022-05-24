Разрешить топливный кризис за несколько недель: в НАК назвали задачу нового главы "Укртранснафты"

Кабинет министров сменил генерального директора АО "Уртранснафта". Вместо Николая Гавриленко им стал Владимир Цепенда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Перед новым руководителем стоит срочная и критически важная задача - быть одним из главных факторов решения топливного кризиса в Украине в течение следующих недель", - говорится в сообщении.

До этого Владимир Цепенда более девяти лет работал на предприятиях Группы "Нафтогаз".

Николай Гавриленко возглавлял "Укртранснафту" с 2015 года.