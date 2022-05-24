Розв’язати паливну кризу за кілька тижнів: у НАК назвали завдання нового голови "Укртранснафти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Перед новим керівником стоїть невідкладна і критично важлива задача - бути одним із головних чинників розв’язання паливної кризи в Україні впродовж наступних тижнів", - йдеться в повідомленні.

До цього Володимир Цепенда понад дев’ять років працював на підприємствах Групи "Нафтогаз".

Микола Гавриленко очолював "Укртранснафту" з 2015 року.