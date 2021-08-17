Только с разрешения президента. Нардепам планируют запретить обсуждать с РФ ситуацию в ОРДЛО и Крыму

Согласно тексту документа, не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с должностными лицами Российской Федерации.

В частности, запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без разрешения на это от президента Украины.

Инициатором законопроекта является глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Документ внесли в Раду 9 августа. Сейчас он находится на этапе ознакомления в Комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.