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Только с разрешения президента. Нардепам планируют запретить обсуждать с РФ ситуацию в ОРДЛО и Крыму

Автор: Инна Собора

В Верховную раду внесли законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Он предусматривает запрет для народных депутатов обсуждать с РФ ситуацию в ОРДЛО и Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Согласно тексту документа, не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с должностными лицами Российской Федерации.

В частности, запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без разрешения на это от президента Украины.

Инициатором законопроекта является глава украинского правительства Денис Шмигаль.

Документ внесли в Раду 9 августа. Сейчас он находится на этапе ознакомления в Комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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