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Лише з дозволу президента. Нардепам планують заборонити обговорювати з РФ ситуацію в ОРДЛО і Криму

Автор: Инна Собора

У Верховну раду внесли законопроект "Про засади державної політики перехідного періоду". Він передбачає заборону для народних депутатів обговорювати з РФ ситуацію в ОРДЛО і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Згідно з тексту документу, не допускається встановлення зв’язків та взаємодія народних депутатів, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування з посадовцями Російської Федерації.

Зокрема, забороняється обговорення питань, пов’язаних із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без уповноваження на це від президента України.

Ініціатором законопроекту є глава українського уряду Денис Шмигаль.

Документ внесли в Раду 9 серпня. Зараз він перебуває на етапі ознайомлення в Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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