В Украине в рамках возобновления работы общественного транспорта разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая. Речь идет о перевозках на межобластных маршрутах и международных регулярных перевозках.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Сообщается, что на время карантина введено ограничение на посещения офиса ГП "ГосавтотрансНИИпроект" в Киеве.

"В связи с этим выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни", - говорится в сообщении.

Министерство предупреждает, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил:

наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора);

отсутствие скопления людей;

соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Напомним, ранее сообщалось, что общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая. На первых этапах будет восстановлено движение городского транспорта (кроме маршруток) и междугороднего сообщения в пределах района.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после окончания карантина и запуска железнодорожного сообщения цены на билеты повышаться не будут.