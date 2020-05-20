ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, - Криклий

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 17:43
Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Подорожание проезда также не должно произойти в маршрутных такси и автобусах

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет. Также подорожание проезда не должно произойти в маршрутных такси и автобусах.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - заявил он.

Министр также отметил, что цена проезда в маршрутных городских такси и автобусах установлена на уровне городов и не должна увеличиваться.

"Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня. При этом правительство разрешило с 25 мая запустить метро, ​​а с 22 мая - общественный транспорт.

Кроме того, в Мининфраструктуры заявили, что возобновление работы общественного транспорта возможно при условии сокращение новых случаев заболевания коронавирусом.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины железная дорогабилетыВладислав Криклий
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь