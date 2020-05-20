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Разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 18:51
Разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая
Фото: общественный транспорт (РБК-Украина)

Разрешения начнут выдавать на межобластные и международные перевозки

В Украине в рамках возобновления работы общественного транспорта разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая. Речь идет о перевозках на межобластных маршрутах и международных регулярных перевозках.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Сообщается, что на время карантина введено ограничение на посещения офиса ГП "ГосавтотрансНИИпроект" в Киеве.

"В связи с этим выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни", - говорится в сообщении.

Министерство предупреждает, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил:

  • наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора);
  • отсутствие скопления людей;
  • соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Напомним, ранее сообщалось, что общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая. На первых этапах будет восстановлено движение городского транспорта (кроме маршруток) и междугороднего сообщения в пределах района.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после окончания карантина и запуска железнодорожного сообщения цены на билеты повышаться не будут.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины транспортперевозкиавтобус
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