Разрешения начнут выдавать на межобластные и международные перевозки
В Украине в рамках возобновления работы общественного транспорта разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая. Речь идет о перевозках на межобластных маршрутах и международных регулярных перевозках.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
Сообщается, что на время карантина введено ограничение на посещения офиса ГП "ГосавтотрансНИИпроект" в Киеве.
"В связи с этим выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни", - говорится в сообщении.
Министерство предупреждает, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил:
Напомним, ранее сообщалось, что общественный транспорт возобновляет работу с 22 мая. На первых этапах будет восстановлено движение городского транспорта (кроме маршруток) и междугороднего сообщения в пределах района.
В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после окончания карантина и запуска железнодорожного сообщения цены на билеты повышаться не будут.
Автор: Иван Петров