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Дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 18:51
Дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня
Фото: громадський транспорт (РБК-Україна)

Дозволи почнуть видавати на міжобласні та міжнародні перевезення

В Україні в рамках відновлення роботи громадського транспорту дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня. Мова йде про перевезення на міжобласних маршрутах і міжнародні регулярні перевезення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що на час карантину введено обмеження на відвідування офісу ДП "ДержавтотрансНДІпроект" у Києві.

"У зв'язку з цим видача дозволів (і виписок з них) на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів буде здійснюватися з 21.05.2020 з 10:00 до 13:00 в робочі дні", - йдеться в повідомленні.

Міністерство попереджає, що вхід до приміщення можливий при дотриманні наступних правил:

  • наявність засоби індивідуального захисту (маски або респіратора);
  • відсутність скупчення людей;
  • дотримання соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадський транспорт відновлює роботу з 22 травня. На перших етапах буде відновлено рух міського транспорту (крім маршруток) і міжміського сполучення в межах району.

У той же час міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після закінчення карантину і запуску залізничного сполучення ціни на квитки підвищуватися не будуть.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України транспортперевозкиавтобус
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