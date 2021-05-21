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Разрешение на разведывательные мероприятия: Рада запретила фиксировать судебный процесс

Автор: Юлия Струк

Верховная рада внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", запретив фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Это связано с принятием ЗУ "О разведке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Народные депутаты поддержали принятие законопроекта соответствующего законопроекта №2415.

Этот документ предусматривает запрет на фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Также определяется, что председатель апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведку" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведывательной деятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Напомним, 24 октября 2020 года закон "О разведке" вступил в силу. Часть его норм начали действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.

Согласно документу, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.

Как писало РБК-Украина, 21 октября прошлого года законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 17 сентября 2020-го Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д о разведке. За документ проголосовали 258 нардепов.

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