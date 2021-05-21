Дозвіл на розвідувальні заходи: Рада заборонила фіксувати судовий процес

Народні депутати підтримали ухвалення законопроекту відповідного законопроекту №2415.

Цей документ передбачає заборону на фіксацію технічними засобами судового процесу у справах щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Також визначається, що голова апеляційного суду здійснює відповідно до ЗУ "Про розвідку" повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності.

Або ж він може призначати суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.