Разрешение на разведмероприятия: в Украине запретили фиксацию судебного процесса
В Украине запретили фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Сегодня вступили в силу изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".
Закон вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он запретил фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
В законе также прописано, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведке" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведдеятельности.
Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
Напомним, Верховная рада приняла данный закон в конце мая.
Как писало РБК-Украина, 24 октября 2020 года закон "О разведке" вступил в силу. Часть его норм начали действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.
Согласно ему, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведсообщества.