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Разрешение на разведмероприятия: в Украине запретили фиксацию судебного процесса

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Украина, Среда 16 июня 2021 08:59
Разрешение на разведмероприятия: в Украине запретили фиксацию судебного процесса Фото: в Украине запретили фиксировать суд по разрешению на разведмероприятия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине запретили фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Сегодня вступили в силу изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Закон вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Он запретил фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

В законе также прописано, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведке" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведдеятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Напомним, Верховная рада приняла данный закон в конце мая.

Как писало РБК-Украина, 24 октября 2020 года закон "О разведке" вступил в силу. Часть его норм начали действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.

Согласно ему, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведсообщества.

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