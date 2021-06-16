Разрешение на разведмероприятия: в Украине запретили фиксацию судебного процесса

В Украине запретили фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Сегодня вступили в силу изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Он запретил фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

В законе также прописано, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведке" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведдеятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.