Дозвіл на розвідзаходи: в Україні заборонили фіксацію судового процесу

В Україні заборонили фіксацію судового процесу у справах за отриманням дозволу на розвідувальні заходи. Сьогодні набрали чинності зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів".

Він заборонив фіксацію технічними засобами судового процесу у справах про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

У законі також прописано, що глава апеляційного суду здійснює відповідно до ЗУ "Про розвідку" повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб при здійсненні розвідувальної діяльності.

Або ж він може призначати суддю (суддів) з-поміж суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.