Разрешение на разведывательные мероприятия: Рада запретила фиксировать судебный процесс

Верховная рада внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", запретив фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Это связано с принятием ЗУ "О разведке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Народные депутаты поддержали принятие законопроекта соответствующего законопроекта №2415.

Этот документ предусматривает запрет на фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Также определяется, что председатель апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведку" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведывательной деятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.