Разрешение на разведывательные мероприятия: Рада запретила фиксировать судебный процесс
Верховная рада внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", запретив фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Это связано с принятием ЗУ "О разведке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Народные депутаты поддержали принятие законопроекта соответствующего законопроекта №2415.
Этот документ предусматривает запрет на фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
Также определяется, что председатель апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведку" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведывательной деятельности.
Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
Напомним, 24 октября 2020 года закон "О разведке" вступил в силу. Часть его норм начали действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.
Согласно документу, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.
Как писало РБК-Украина, 21 октября прошлого года законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.
Так, 17 сентября 2020-го Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д о разведке. За документ проголосовали 258 нардепов.