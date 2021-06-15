ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разрешение на разведывательные мероприятия: опубликован закон о запрете фиксировать суд

Новина українською →
Украина, Вторник 15 июня 2021 16:51
Разрешение на разведывательные мероприятия: опубликован закон о запрете фиксировать суд Фото: в Украине запретят фиксировать суд по разрешению на разведмероприятия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Опубликованы изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", которыми запрещается фиксация судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия. Это связано с принятием ЗУ "О разведке".

Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон завтра вступит в силу.

Он запрещает фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Кроме того, документ определяет, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведке" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведывательной деятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон в конце мая.

Как писало РБК-Украина, 24 октября 2020 года закон "О разведке" вступил в силу. Часть его норм начали действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.

Согласно ему, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.

Так, 21 октября прошлого года законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика разведка Суд Закон
NEWS
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН
DAILY
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью