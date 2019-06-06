Кабмин разблокировал платежи разработчикам ПО для нового рынка электроэнергии

Консорциум подрядчиков (IP Systems Zrt, Smart Technologiesта Siemens AG), получил большую часть долга (1,430 млн долларов) за разработку программного обеспечения для нового рынка электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба "Укренерго".

Как отметили в пресс-службе, платежи поступили разработчикам платформы Market Management System (MMS).

В "Укрэнерго" напомнили, что контракт на поставку ПО для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг - платформы MMS был заключен в июле 2018 года по результатам международного тендера. Общая сумма контракта составила 8 млн долларов. Проект финансируется в рамках сотрудничества ГП "НЭК "Укрэнерго" со Всемирным банком и Фондом чистых технологий.

Однако после перехода "Укрэнерго" в управление Министерства финансов, Минэнергоугля отказалось согласовывать платежи по этому контракту и в конце мая 2019 года сумма долга составила 2 млн долларов. Чтобы разблокировать платежи Кабинет министров при содействии Министерства финансов приняло изменения в Постановление КМУ №70 от 27.01.2016 г., что позволило назначить "Укрэнерго" вместо Минэнергоугля распорядителем кредитных средств Всемирного банка. После этого были подписаны дополнительные (субкредитные) соглашения к договору, по которому оплачиваются поставки ПО, и ряд других документов.

В пресс-службе Министерства финансов Украины РБК-Украина сообщили, что 21 мая 2019 года были подписаны изменения в Договор о предоставлении субкредита. Также сейчас открыта соответствующая бюджетная программа для обеспечения финансирования мероприятий по совместному со Всемирным банком проекту "Второй проект по передаче электроэнергии" и утвержден паспорт бюджетной программы. "Таким образом реализованные Минфином меры дали возможность разблокировать финансирование по указанному проекту, в том числе за оказанные работы (услуги), направленные на запуск новой модели рынка электрической энергии", - отметили в Минфине.

Напомним, Министерство финансов получило право на управление госпредприятием "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года.

В феврале "Укрэнерго" через суд требовало "признать противоправной бездеятельность" Минэнергоугля из-за того, что ведомство с октября 2018 года отказывало госкомпании в подписании платежек, необходимых для выплат по целому ряду проектов. Речь идет о совместных проектах с международными финансовыми организациями (МБРР, ЕБРР, ЕИБ, KFW) по строительству высоковольтных линий электропередач, повышения уровня безопасности энергосистемы, модернизации подстанций и разработки программного обеспечения. Последнее крайне важно для выполнения норм профильного законодательства о запуске рынка электроэнергии с 1 июля этого года.