Разработчикам из РФ запретили загружать платные приложения в Google Play

Компания Google запретила разработчикам из России загружать платные приложения в Google Play. При этом также нельзя будет загрузить обновление платных приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Google .

Пользователи из России не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play.

Однако бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

В то же время компания рекомендовала разработчикам, приложения которых предоставляют "критически необходимые услуги", сделать программы полностью бесплатными.