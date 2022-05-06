ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розробникам з РФ заборонили завантажувати платні додатки в Google Play

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 06 травня 2022 16:50
Розробникам з РФ заборонили завантажувати платні додатки в Google Play Фото: розробникам з РФ заборонили завантажувати платні додатки в Google Play (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google заборонила розробникам з Росії завантажувати платні додатки в Google Play. При цьому також не можна буде завантажити оновлення платних додатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Google.

Користувачі з Росії не можуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів в додатках за допомогою Google Play.

Однак безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store.

У той же час компанія рекомендувала розробникам, Додатки яких надають "критично необхідні послуги", зробити програми повністю безкоштовними.

Нагадаємо, раніше мобільний додаток російського "Альфа-банку" стало недоступним в Google Play.

Крім того, в середині квітня Google відключила платежі з Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Google Play
NEWS
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
"Будемо боротися до повної перемоги". Спецслужби партнерів повідомляють про намір РФ оголосити війну 9 травня, - Шмигаль
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо