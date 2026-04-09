Разом до Європи: "Інтерпайп" спільно з IT-Enterprise синхронізував офіси в єдиний цифровий простір

Єдиний цифровий простір для офісів "Інтерпайп": чому це важливо

Ця інтеграція дає змогу компанії:

централізовано управляти виробничими та торговельними процесами в умовах впливу війни

контролювати собівартість і рух продукції по всьому світу в режимі онлайн.

Раніше різні підрозділи та офіси використовували відмінні налаштування обліку, що ускладнювало швидкий збір даних і управління кількома підприємствами в реальному часі.

У компанії пояснюють, що проєкт передбачав не запуск цифровізації "з нуля", а глибоку оптимізацію та консолідацію існуючих процесів у єдиному центрі керування.

Після переходу на платформу x10 всі підприємства "Інтерпайп" працюють у спільному цифровому середовищі, що забезпечує прозорість собівартості, контроль глобальної логістики та оперативність управлінських рішень.

"Завдяки цьому ми адаптували внутрішні процеси управління та створили фундамент для подальшого масштабування", - говорить IT-директор "Інтерпайп" Сергій Саєвич.

Interpipe Steel (фото: facebook.com/Interpipe)

У межах проєкту промисловий гігант отримав можливість управляти всіма підприємствами 24/7 у реальному часі завдяки консолідації фінансового, управлінського та бухгалтерського обліку.

Компанія запровадила єдині методики розрахунку собівартості, що забезпечує прозорість витрат і підвищує конкурентоспроможність на глобальних ринках.

Оновлена система дозволяє відстежувати переміщення продукції по всьому світу - від виробничого цеху до кінцевого клієнта - у наскрізному режимі.

CEO української IT‑Enterprise Олег Щербатенко наголошує: перехід на платформу x10 підвищив швидкість обробки даних і забезпечив мобільність роботи в умовах воєнних ризиків, а нова архітектура відповідає міжнародним стандартам безпеки, що є важливим для роботи з іноземними партнерами.