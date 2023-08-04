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Разом з адвокатом вимагав гроші за закриття справи. В Одесі судді оголосили підозру

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П'ятниця 04 серпня 2023 21:05
Разом з адвокатом вимагав гроші за закриття справи. В Одесі судді оголосили підозру Фото: в Одесі судді оголосили підозру в отриманні хабаря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прокурори оголосили про підозру у заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману судді Приморського районного суду міста Одеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Було встановлено, що він у змові з адвокатом підсудного вони хотіли виманити у нього 2000 доларів. За версією слідства, адвокат вимагав указані кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду Одеси позитивного рішення у справі.

Потім з'ясувалось, що адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення в адміністративній справі іншій судді цього ж суду. Адвокат мав одержати гроші та передати їх частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кропивницькому тим часом містянина засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації.

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Одеса САП
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