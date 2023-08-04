ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вместе с адвокатом требовал деньги за закрытие дела. В Одессе судье объявили подозрение

Новина українською →
Пятница 04 августа 2023 21:05
Вместе с адвокатом требовал деньги за закрытие дела. В Одессе судье объявили подозрение Фото: в Одессе судьи объявили подозрение в получении взятки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры объявили о подозрении в завладении частью неправомерной выгоды обманом судьи Приморского районного суда города Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

Было установлено, что он в сговоре с адвокатом подсудимого хотели выманить у него 2000 долларов. По версии следствия адвокат потребовал указанные средства у военнослужащего за якобы содействие в принятии судьей Приморского районного суда Одессы положительного решения по делу.

Затем выяснилось, что адвокат должен был подстречь военнослужащего к предоставлению неправомерной выгоды за принятие положительного решения по административному делу другому судье этого же суда. Адвокат должен был получить деньги и передать их часть указанному судье-сообщнику. Кроме того, адвокат сообщил судье о возможности завладения частью полученных от лица средств, предоставленных для передачи судьи.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Кропивницком между тем горожан приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса САП
NEWS
"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ
"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена