UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разобрать и привязать к датам: Зеленский назвал формат выполнения "Минска"

Автор: Лера Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назвал формат выполнения минских соглашений. При этом он надеется, что принятие обновленных соглашений приблизит встречу лидеров "нормандской четверки".

Об этом шла речь во время пресс-конференции президента, которую транслировал канал "Украина 24".

Популярные новости
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности 09 февраля 2021
Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы 10 февраля 2021
Законопроект не должен пройти: правозащитники раскритиковали реформу СБУ 10 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021
Зеленский поехал на передовую с послами G7 11 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021

"Минские соглашения надо разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат, именно это мы и сделали. Подготовлен соответствующий документ и советники нормандской четверки его прорабатывали", - заявил он.

Зеленский надеется, что в ближайшее время документ будет одобрен сторонами, чтобы приблизить встречу лидеров нормандской четверки.

"Последняя версия этого документа, кластера выполнения этих шагов отправлен всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ и тогда будет возможность приблизить встречу нормандской четверки", - добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин исключил возможность пересмотра минских соглашений, если Украина не выйдет на прямой диалог с оккупационной властью так называемых "республик".

Кроме того, Россия периодически подчеркивает необходимость прямого диалога Украины с представителями оккупационной власти, однако Киев считает их марионетками и предпочитает обсуждать урегулирование с Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийминские соглашенияНормандский формат
Читайте также
Зеленский о перемирии на Донбассе: нам не просто его соблюдать
ОБСЕ о едином плане по Донбассу: очень трудная задача, обсуждение в тупике
Прогноз погоды