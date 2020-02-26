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Грызлов исключил урегулирование на Донбассе без диалога с ОРДЛО

Новости » Политика     26.02.2020 - 17:37
Грызлов исключил урегулирование на Донбассе без диалога с ОРДЛО
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

Россия возложила на Украину ответственность за обострение на Донбассе

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов исключает урегулирование ситуации на Донбассе без прямого диалога Украины с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом он заявил после встречи контактной группы в Минске, передают российские СМИ.

По его словам, риторика Вооруженных сил Украины ориентирована "на военное подавление Донецка и Луганска".

"И центральная киевская власть несет за это ответственность… В таких условиях, о каком стремлении киевской власти к диалогу с жителями Донбасса можно говорить?" - заявил Грызлов.

При этом он добавил, что отдельные подразделения ВСУ якобы продолжают сближать свои позиции с позициями боевиков.

"В этом, на наш взгляд, и состоит главная причина обострений в последний месяц", - добавил Грызлов.

Напомним, согласно последним данным Центра Разумкова, большинство украинцев (54%) хотели бы, чтобы оккупированный Донбасс вернулся в состав Украины на тех же условиях, что были раньше. За автономию выступают всего 6%.

Ранее также сообщалось, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает заниматься минским вопросом и переговорами.

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