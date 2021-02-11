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Розібрати і прив'язати до дат: Зеленський назвав формат виконання "Мінська"

Автор: Лера Полищук

Президент України Володимир Зеленський назвав формат виконання мінських угод. При цьому він сподівається, що прийняття оновлених угод наблизить зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Про це йшлося під час прес-конференції президента, яку транслював канал "Україна 24".

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"Мінські угоди треба розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат, саме це ми і зробили. Підготовлений відповідний документ і радники нормандської четвірки його опрацьовували", - заявив він.

Зеленський сподівається, що найближчим часом документ буде схвалений сторонами, щоб наблизити зустріч лідерів нормандської четвірки.

"Остання версія цього документа, кластера виконання цих кроків відправлений всім сторонам. Ми очікуємо, що сторони найближчим часом акцептують цей документ і тоді буде можливість наблизити зустріч нормандської четвірки", - додав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виключив можливість перегляду мінських угод, якщо Україна не вийде на прямий діалог з окупаційною владою так званих "республік".

Крім того, Росія періодично підкреслює необхідність прямого діалогу України з представниками окупаційної влади, проте Київ вважає їх маріонетками і воліє обговорювати врегулювання з Москвою.

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Новини України Володимир Зеленськиймінські угодиНормандський формат
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