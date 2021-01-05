Разоблачение ФСБ и "иллюминаты" в Карабахе: в ЕС составили рейтинг провалов пропаганды Кремля

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo обнародовал дайджест самых позорных провалов российских пропагандистов в 2020 году. В рейтинг вошли фейки о деле Навального, вакцине от коронавируса, протестах в Беларуси, а также войне в Нагорном Карабахе.

Рейтинг опубликован на сайте EUvsDisinfo.

В этом списке первую позицию занимает ситуация с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с последующим разоблачением ФСБ России в совершении этого преступления. Телефонное саморазоблачение одного из отравителей в разговоре с Навальным стало тяжелым ударом как по репутации ФСБ, так и по авторитету Кремля, считает антифейковый проект.

На втором месте - информационная атака российских пропагандистов против вакцин от коронавируса. В информационной базе EUvsDisinfo за год собрано более 700 случаев дезинформации, направленной как против вакцин, так и против самой вакцинации.

Но пропагандисты полностью дискредитировали собственные конспирологические теории, когда начали проталкивать аудитории необходимость вакцинации непроверенной российской вакциной, и одновременно перестали говорить о способности западных вакцин превращать людей в обезьян сразу после того, как получили приглашение от компании AstraZeneca к возможному сотрудничеству.

Третью позицию позора авторы отдали российскому режиссеру Никите Михалкову, который в своей программе пытался выдать поддельные спецслужбами снимки белорусских протестов доказательством манипуляций со стороны самих демонстрантов.

Четвертая позиция досталась Александру Лукашенко, который пытался убедить белорусов и международное сообщество в заговоре Запада и во внешнем управлении массовыми протестами в стране с помощью сфабрикованных пленок беседы между якобы представителями западных спецслужб.

Пятое место досталось пропагандисту Владимиру Соловьеву, который пытался представить аудитории бои в Нагорном Карабахе с помощью компьютерной игры с графикой невысокого качества. До этого игровую компьютерную графику пыталось использовать Министерство обороны РФ для иллюстрации боевых действий в Сирии.

Шестую позицию авторы отдали одному из армянских изданий, которое с использованием кремлевских клише дезинформации и конспирологии умудрилось найти выходки "иллюминатов" в провоцировании войны в Нагорном Карабахе, причем "доказательства" такого вмешательства были найдены в видеоклипе Леди Гаги.

Подобный подход, отмечает EUvsDisinfo, используется и центральными российскими изданиями, например, газетой "Комсомольская правда", которая не устает искать мистические знаки в западных источниках, наподобие обложки журнала The Economist.

Седьмая позорная ступенька была отдана депутатам Госдумы, которые в многочисленных шоу и публичных выступлениях сами стали источником нелепых фейков, вроде "Датских борделей для зоофилов" или утверждений, что "США атакуют Россию с помощью климатического оружия".

Восьмая строчка досталась представителям городской власти Санкт-Петербурга, которые под предлогом "санитарных нарушений" пытались закрыть заведение под названием "Zoom-кафе". Они осрамились, так как таким образом хотели остановить виртуальный ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформе, которая с заведением питания не имеет ничего общего.

Всего в 2020 году информационная база EUvsDisinfo пополнилась 10000 случаями подобной бессмысленной дезинформации, порочащей только ее авторов.

Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов. Их ложь и манипуляции являются "частью ожесточенной атаки на демократию".

Ранее стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Напомним, ряд российских СМИ сообщил фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. Журналисты ссылались на несуществующее немецкое издание.