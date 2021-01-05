Викриття ФСБ і "ілюмінати" в Карабасі: в ЄС склали рейтинг провалів пропаганди Кремля

Інформаційний проект Єврокомісії EUvsDisinfo оприлюднив дайджест найганебніших провалів російських пропагандистів у 2020 році. У рейтинг увійшли фейки про справу Навального, вакцину від коронавірусу, протести в Білорусі, а також війну в Нагірному Карабасі.

Рейтинг опубліковано на сайті EUvsDisinfo.

У цьому списку першу позицію посідає ситуація з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального з подальшим викриттям ФСБ Росії у скоєнні цього злочину. Телефонне викриття одного з отруйників в розмові з Навальним стало важким ударом як по репутації ФСБ, так і по авторитету Кремля, вважає антифейковий проект.

На другому місці - інформаційна атака російських пропагандистів проти вакцин від коронавірусу. В інформаційній базі EUvsDisinfo за рік зібрано понад 700 випадків дезінформації, спрямованої як проти вакцин, так і проти самої вакцинації.

Але пропагандисти повністю дискредитували власні конспірологічні теорії, коли почали проштовхувати аудиторії необхідність вакцинації неперевіреною російською вакциною, і одночасно перестали говорити про здібності західних вакцин перетворювати людей на мавп відразу після того, як отримали запрошення від компанії AstraZeneca до можливого співробітництва.

Третю позицію ганьби автори віддали російському режисерові Микиті Михалкову, який у своїй програмі намагався видати підроблені спецслужбами знімки білоруських протестів доказом маніпуляцій з боку самих демонстрантів.

Четверта позиція дісталася Олександру Лукашенку, який намагався переконати білорусів і міжнародну спільноту в змову Заходу і в зовнішньому управлінні масовими протестами в країні за допомогою сфабрикованих плівок бесіди між нібито представниками західних спецслужб.

П'яте місце дісталося пропагандистові Володимиру Соловйову, який намагався представити аудиторії бої в Нагірному Карабасі за допомогою комп'ютерної гри з графікою невисокої якості. До цього ігрову комп'ютерну графіку намагалося використати Міністерство оборони РФ для ілюстрації бойових дій в Сирії.

Шосту позицію автори віддали одному із вірменських видань, яке з використанням кремлівських кліше дезінформації та конспірології примудрилося знайти витівки "ілюмінатів" в провокації війни в Нагірному Карабасі, причому "докази" такого втручання були знайдені у відеокліпі Леді Гаги.

Подібний підхід, зазначає EUvsDisinfo, використовується і центральними російськими виданнями, наприклад, газетою "Комсомольская правда", яка не втомлюється шукати містичні знаки в західних джерелах, на зразок обкладинки журналу The Economist.

Сьома ганебна сходинка була віддана депутатам Держдуми, що у численних шоу і публічних виступах самі стали джерелом безглуздих фейків, на кшталт "Данських борделів для зоофілів" або тверджень, що "США нападуть на Росію за допомогою кліматичної зброї".

Восьма сходинка дісталася представникам міській владі Санкт-Петербурга, яка під приводом "санітарних порушень" намагалися закрити заклад під назвою "Zoom-кафе". Вони осоромились, бо таким чином хотіли зупинити віртуальний ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформі, яка із закладом харчування не має нічого спільного.

Всього у 2020 році інформаційна база EUvsDisinfo поповнилася 10000 випадками такої безглуздої дезінформації, яка порочить лише її авторів.

Найганебнішою частиною всіх цих випадків є відсутність будь-якого каяття з боку їх авторів. Їхня брехня і маніпуляції є "частиною запеклої атаки на демократію".

Раніше стало відомо, що Європейська комісія готується запропонувати, щоб Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків. З початку моніторингу зафіксовано понад 10 000 фактів прокремлівської дезінформації.

Нагадаємо, низка російських ЗМІ повідомила фейкову інформацію про Олексія Навального і його дружину. Журналісти посилалися на вигадане німецьке видання.