В РФ распространили фейк о Навальном со ссылкой на несуществующее издание

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Ряд российских СМИ сообщил фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. Журналисты ссылались на несуществующее немецкое издание.

Обнаружил фейк независимый русскоязычный телеканал OstWest, который работает в Германии.

Речь идет о публикации, в которой утверждается, что Юлия Навальная будет выдвигаться в депутаты Госдумы РФ по указанию "зарубежных кураторов", что история с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок" полностью придумана его командой, а канцлер ФРГ Ангела Меркель стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского оппозиционера.

Изначально публикация была размещала на сайте Abendlich Hamburg, ее автором значится некий Маттиас Фритц. Однако телеканал OstWest обнаружил, что у сайта нет свидетельства о регистрации СМИ, контактов и подписчиков в Facebook.

Сам сайт Abendlich Hamburg появился в марте 2018 года и с первых дней копирует материалы немецкой редакции Russia Today. Кроме того, в прошлом году сайт несуществующего немецкого издания использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ".

Алексей Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью "выдуманной".

"Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую выдумывают, а потом перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание", - прокомментировал он утверждения, появившиеся на Abendlich Hamburg.

Ранее немецкие эксперты обнаружили следы нервно-паралитического агента "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, на еще нескольких вещах. До этого вещество нашли на бутылке с водой.

Напомним, немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Использование этой отравы попадает под действие Конвенции о запрете химического оружия.

Навальный впал в кому 20 августа, во время госпитализации в российском Омске местные врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Медики не нашли в организме оппозиционера яда, по инициативе семьи его перевели в клинику "Шарите" в Берлине. В сентябре Навального вывели из комы.