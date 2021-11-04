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Разоблачен канал незаконного пересечения границы лицами из санкционного списка СНБО

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 11:02
Разоблачен канал незаконного пересечения границы лицами из санкционного списка СНБО Фото: гражданин Молдовы хотел подкупить украинского пограничника (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Пограничники пресекли канал незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием поддельных паспортных документов. Границу пытались пересечь лица из санкционного списка СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

"Правоохранители установили, что, кроме нелегальных мигрантов, схему с использованием поддельных паспортов планировали использовать и лица из санкционного списка", - говорится в сообщении.

Указанным каналом планировал воспользоваться гражданин Молдовы. Он пытался подкупить военнослужащего Госпогранслужбы Украины, однако был задержан с поличным.

Фото: задержание (dpsu.gov.ua)

"Как выяснилось, эти документы должны использоваться потенциальными нелегальными мигрантами (выходцами из Турции и Афганистана) для незаконного попадания в страны ЕС", - сообщили в ГПСУ.

Также установлено, что такими документами планировали воспользоваться лица из санкционного списка для незаконного пересечения государственной границы Украины.

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