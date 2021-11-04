Викрито канал незаконного перетину кордону особами із санкційного списку РНБО
Прикордонники припинили канал незаконного перетину державного кордону України з використанням підроблених паспортних документів. Кордон намагались перетнути особи із санкційного списку РНБО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
"Правоохоронці встановили, що, окрім нелегальних мігрантів, схему з використанням підроблених паспортів планували використовувати і особи з санкційного списку", - йдеться у повідомленні.
Зазначеним каналом планував скористатися громадянин Молдови. Особа намагалася підкупити військовослужбовця Держприкордонслужби України, проте була затримана на місці злочину.
"Як з'ясувалося, ці документи мають використовуватися потенційними нелегальними мігрантами (вихідцями з Туреччини та Афганістану) для незаконного потрапляння до країн ЄС", - повідомили в ДПСУ.
Також встановлено, що такими документами планували скористатися особи із санкційного списку для незаконного перетину державного кордону України.