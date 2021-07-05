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После разногласий: встречу ОПЕК+ отменили

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 23:05
После разногласий: встречу ОПЕК+ отменили Фото: Встреча ОПЕК+ должна была начаться около 16 часов в понедельник, 5 июля www.opec.org)
Автор: Даша Харченко

Встречу нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ отменили. Она должна была состояться в понедельник, 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации экспортеров нефти (ОПЕК).

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо сообщил, что после консультаций созванное 18-е министерское заседание стран ОПЕК и стран – не членов ОПЕК было отменено.

По его словам, дата следующего заседания будет определена "в надлежащее время".

Встреча ОПЕК + должна была начаться около 16 часов в понедельник, 5 июля. Однако ее начало откладывалось из-за неформальных консультаций между участниками.

Накануне цены на нефть в ходе вечерней торговой сессии на Лондонской бирже ICE 5 июля растут более чем на 1,3%. Стоимость сорта Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Причиной подорожания эксперты называют разногласия в ОПЕК+.

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