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Після розбіжностей: зустріч ОПЕК+ скасували

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Понеділок 05 липня 2021 23:05
Після розбіжностей: зустріч ОПЕК+ скасували Фото: Зустіч ОПЕК+ мала розпочатися близько 16 години в понеділок, 5 липня(www.opec.org)
Автор: Даша Харченко

Зустріч нафтовидобувних країн у форматі ОПЕК+ скасували. Вона мала відбутись в понеділок, 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Організації експортерів нафти (ОПЕК).

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо повідомив, що після консультацій скликане 18-те міністерське засідання країн ОПЕК та країн – не членів ОПЕК було скасовано.

За його словами, дата наступного засідання буде визначена "у належний час".

Зустріч ОПЕК+ мала розпочатися близько 16 години в понеділок, 5 липня. Однак її початок відкладався через неформальні консультації між учасниками.

Напередодні ціни на нафту в ході вечірньої торгової сесії на Лондонській біржі ICE 5 липня ростуть більш ніж на 1,3%. Вартість сорту Brent піднялася вище 77 доларів за барель вперше з жовтня 2018 року. Причиною подорожчання експерти називають розбіжності в ОПЕК+.

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