Нефть поднялась выше 77 долларов впервые с октября 2018 года на фоне разногласий в ОПЕК+

Цены на нефть в ходе вечерней торговой сессии на Лондонской бирже ICE 5 июля растут более чем на 1,3%. Стоимость сорта Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Причиной подорожания эксперты называют разногласия в ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на ICE .

По состоянию на 20:03 по Киеву цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,31%, до 77,13 доллара за баррель. Последний раз "бочка" Brent стоила дороже 77 долларов в конце октября 2018 года.

Стоимость августовских фьючерсов на WTI поднималась на 1,6%, до 76,32 доллара за бочку.

По данным агентства Bloomberg, рост цен на нефть связан с разногласиями между участниками ОПЕК+. Сегодня, 5 июля, в Вене завершились интенсивные переговоры, которые продолжались несколько дней. Их участники не смогли преодолеть возникшие противоречия между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Кроме того, отмечает издание, дата следующей встречи не согласована. Провал переговоров в ОПЕК+ означает, что альянс не будет увеличивать добычу нефти в августе, что может вызвать дефицит на рынке на фоне восстанавливающейся мировой экономики.