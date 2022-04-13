"Разминируют" за деньги. ГСЧС предостерегла от псевдопиротехников в Киевской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о попытках мошеннических действий от имени ведомства в освобожденных от российских оккупантов районах Киевской области.

Чрезвычайники узнали о случаях, когда неизвестные представляются работниками ГСЧС и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, мошенники предлагают услуги платного разминирования в Киевской области.

"Заявляем, что наша служба и наши подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают какие-либо попытки нажиться на чужой беде! Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и поочередно", – говорится в сообщении.