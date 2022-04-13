"Розміновують" за гроші. ДСНС застерегла від псевдопіротехніків на Київщині

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про спроби шахрайських дій від імені відомства в звільнених від російських окупантів районах Київської області.

Надзвичайники дізналися про випадки, коли невідомі особи представляються працівниками ДСНС і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, шахраї пропонують послуги платного розмінування на Київщині.

"Заявляємо, що наша служба і наші підрозділи не мають жодного стосунку до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами та почергово", – йдеться в повідомленні.