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Разминированием под Киевом займется робот-собака от Boston Dynamics

Фото: робот-собака от Boston Dynamics  займется разминированием (Boston Dynamics)
Автор: Александр Белоус

Армия США согласилась предоставить одну из двух своих собак-роботов, чтобы помочь американской некоммерческой организации обезвреживать мины и другие боеприпасы в Украине. Робот-собака производства Boston Dynamics будет работать под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

HALO Trust, предприятие по разминированию, имеющее несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, будет использовать робота-собаку Spot для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее захваченных Россией районах недалеко от Киева.

В тестовой сессии в прошлом году Spot хорошо работал с небольшими боеприпасами, подобными тем, которые были замечены по всей Украине. HALO Trust надеется, что это выльется в борьбу с кассетными боеприпасами, которые Россия без разбора применила в Украине, оставив после себя бомбы по всей стране.

Spot может помочь перетаскивать в ямы неразорвавшиеся боеприпасы, такие как кассетные бомбы. В дальнейшем это позволит безопасно взрывать их вдали от гражданских лиц партиями от 50 до 100 снарядов, не подвергая опасности 10 команд HALO, дислоцированных в Буче и Броварах.

Напомним, западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов. Специальная техника позволит обезвреживать взрывоопасные предметы в условиях плохой видимости.

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