Розмінуванням під Києвом займеться робот-собака від Boston Dynamics

Армія США погодилася надати одну з двох своїх собак-роботів, щоб допомогти американській некомерційній організації знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні. Робот-собака виробництва Boston Dynamics працюватиме під Києвом.

HALO Trust, підприємство з розмінування, що має кілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, буде використовувати робота-собаку Spot для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів в раніше захоплених Росією районах недалеко від Києва.

У тестовій сесії минулого року Spot добре працював з невеликими боєприпасами, подібними до тих, які були помічені по всій Україні. HALO Trust сподівається, що це виллється в боротьбу з касетними боєприпасами, які Росія без розбору застосувала в Україні, залишивши після себе бомби по всій країні.

Spot може допомогти перетягувати в ями нерозірвані боєприпаси, такі як касетні бомби. Надалі це дозволить безпечно підривати їх далеко від цивільних осіб партіями від 50 до 100 снарядів, не наражаючи на небезпеку 10 команд HALO, дислокованих у Бучі та Броварах.