Разминирование Украины может длиться до 10 лет, - ГСЧС

После полномасштабного вторжения России объемы работ по разминированию территорий Украины выросли. Возможно, понадобиться до десяти лет, чтобы ее выслушивать.

"По сравнению с периодом до широкомасштабного вторжения россии объемы работ по разминированию территорий нашей страны выросли почти в десять раз. Всего с начала полномасштабной войны ГСЧС обследовала около 20 тысяч гектаров территории, изъяты и обезврежены более 103 тысяч мин и боеприпасов, из которых около 2 тысяч авиабомб разного калибра", - сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

На вопрос об использовании захватчиками запрещенных боеприпасов, которые спасателям приходилось извлекать, представитель ГСЧС ответил, что таких случаев очень много. "Применяются реактивные системы с кассетными элементами, которые несут очень большую угрозу для гражданского населения", - уточнил Бондарь.

Он добавил, что мировое сообщество не оставляет Украину наедине с вызовами, возникшими перед нашим государством в результате загрязнения населенных пунктов и территорий взрывоопасными предметами. Многие страны откликнулись на наши обращения и готовы привлечь свои команды к разминированию украинской земли.