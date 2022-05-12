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Розмінування України може тривати до 10 років, - ДСНС

Фото: розмінування України може тривати до 10 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Після повномасштабного вторгнення Росії обсяги робіт з розмінування територій України зросли. Можливо, знадобитися до десяти років, щоб її вислуховувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український телемарафон.

"У порівнянні з періодом до широкомасштабного вторгнення Росії обсяги робіт з розмінування територій нашої країни зросли майже вдесятеро. Всього з початку повномасштабної війни ДСНС обстежила близько 20 тисяч гектарів території, вилучено та знешкоджено понад 103 тисячі мін та боєприпасів, з яких близько 2 тисяч авіабомб різного калібру", - повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

На питання про використання загарбниками заборонених боєприпасів, які рятувальникам доводилося витягувати, представник ДСНС відповів, що таких випадків дуже багато. "Застосовуються реактивні системи з касетними елементами, які несуть дуже велику загрозу для цивільного населення", - уточнив Бондар.

Він додав, що світова спільнота не залишає Україну наодинці з викликами, що виникли перед нашою державою в результаті забруднення населених пунктів і територій вибухонебезпечними предметами. Багато країн відгукнулися на наші звернення і готові залучити свої команди до розмінування української землі.

Нагадаємо, голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк розповів про процес розмінування звільнених від російських окупантів районів області.

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