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Розмінування під Києвом: перелік населених пунктів, перевірених піротехніками

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Київ, Неділя 01 травня 2022 11:22
Розмінування під Києвом: перелік населених пунктів, перевірених піротехніками Фото: розмінування Київської області продовжується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу, 30 квітня, рятувальники обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в майже 30 населених пунктах в Бучанському, Вишгородському і Броварському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Протягом 30 квітня знешкоджено 563 предметів. Всього з початку робіт - 26 тис. 638 вибухонебезпечних одиниць", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про наступні населені пункти:

  • Бучанський район: Вабля, Гаврилівка, Бородянка, Шибене, Буча, Калинівка, Озера, Березівка, Маковище, Мощун, Стоянка, Красний Ріг, Немішаєве, Ірпінь;
  • Броварський район: Русанів, Бервиця, Лукаші, Лук’янівка, Бобрик, Богданівка, Велика Димерка;
  • Вишгородський район: Олізарівка, Лютіж, Козаровичи, Красятичі, Старі Соколи, Нові Соколи, Макалевичі.

Як повідомлялося, після інформації про звільнення Київської області все більше мешканців намагаються повернутися до своїх будинків. У патрульній поліції дали кілька корисних порад.

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