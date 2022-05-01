Розмінування під Києвом: перелік населених пунктів, перевірених піротехніками
За минулу добу, 30 квітня, рятувальники обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в майже 30 населених пунктах в Бучанському, Вишгородському і Броварському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Протягом 30 квітня знешкоджено 563 предметів. Всього з початку робіт - 26 тис. 638 вибухонебезпечних одиниць", - йдеться в повідомленні.
Мова йде про наступні населені пункти:
- Бучанський район: Вабля, Гаврилівка, Бородянка, Шибене, Буча, Калинівка, Озера, Березівка, Маковище, Мощун, Стоянка, Красний Ріг, Немішаєве, Ірпінь;
- Броварський район: Русанів, Бервиця, Лукаші, Лук’янівка, Бобрик, Богданівка, Велика Димерка;
- Вишгородський район: Олізарівка, Лютіж, Козаровичи, Красятичі, Старі Соколи, Нові Соколи, Макалевичі.
Як повідомлялося, після інформації про звільнення Київської області все більше мешканців намагаються повернутися до своїх будинків. У патрульній поліції дали кілька корисних порад.
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