Разминирование Ирпеня. Поверхностно проверили 100% города, - мэр
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город на 100% проработан саперами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра в Telegram.
На видео он показал, сколько "подарков" прислали оккупанты в Ирпень.
"Эти все боеприпасы были найдены на нашей территории. Их ребята по разминированию собрали и дальше будут уничтожать. Это катапульта с российского самолета", - сказал мэр.
Также он отметил, если местные жители обнаружат такие подозрительные предметы, то ни в коем случае нельзя трогать их руками. В частности, нужно сразу звонить по номеру - 0937007872.
Ранее мы сообщали, что в Ирпене восстановили железнодорожный мост.
Также мы писали, что в восстановлении Ирпеня принимают участие 120 проектантов.
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