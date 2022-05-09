Розмінування Ірпеня. Поверхнево перевірили 100% міста, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера у Telegram.

На відео він показав, скільки "подарунків" прислали окупанти в Ірпінь.

"Ці всі боєприпаси були знайдені на нашій території. Їх хлопці по розмінуванню зібрали та далі будуть знищувати. Це катапульта з російського літака", - сказав мер.

Також він зазначив, якщо місцеві жителі виявлять такі підозрілі предмети, то в жодному разі не можна чіпати їх руками. Зокрема, потрібно одразу телефонувати за номером - 0937007872.