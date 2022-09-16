Разминирование Харьковской области. Смогут ли зачистить регион до зимы: ответ полиции

Деоккупированные населенные пункты Харьковской области планируют разминировать за два месяца. Однако зачистка всей территории продолжится до следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Нацполиции Игоря Клименко во время брифинга.
"Что касается жилищного фонда, я думаю, к серьезным холодам мы должны успеть (разминировать, – ред). Стараемся работать максимально быстро. Я думаю, что населенные пункты мы разминируем за месяц-два. Десятки населенных пунктов, в которые нужно войти", - заявил он.
При этом зачистка всей освобожденной территории, включая поля, продлится до весны следующего года.
Напомним, украинские военные освободили уже более 8,5 тысяч квадратных километров Харьковской области. По данным Минобороны, ВСУ деоккупировали 388 населенных пунктов.
Однако после себя оккупанты оставили одни разрушения, которые сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.
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