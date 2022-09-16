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Розмінування Харківщини. Чи зможуть зачистити регіон до зими: відповідь поліції

Фото: голова Національної поліції України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Нацполіції Ігоря Клименка під час брифінгу.

"Щодо житлового фонду, я думаю, до серйозних холодів ми повинні встигнути (розмінувати, – ред). Намагаємося працювати максимально швидко. Я думаю, що населені пункти ми розмінуємо за місяць-два. Десятки населених пунктів, до яких потрібно увійти", - заявив він.

При цьому зачистка усієї звільненої території, включаючи поля, триватиме до весни наступного року.

Нагадаємо, українські військові звільнили вже понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів Харківської області. За даними Міноборони, ЗСУ деокупували 388 населених пунктів.

Однак після себе окупанти залишили одні руйнування, які можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум із двома Бучами Київської області.

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