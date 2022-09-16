Розмінування Харківщини. Чи зможуть зачистити регіон до зими: відповідь поліції

Деокуповані населені пункти Харківської області планують розмінувати за два місяці. Проте зачистка усієї території продовжиться до наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Нацполіції Ігоря Клименка під час брифінгу.

"Щодо житлового фонду, я думаю, до серйозних холодів ми повинні встигнути (розмінувати, – ред). Намагаємося працювати максимально швидко. Я думаю, що населені пункти ми розмінуємо за місяць-два. Десятки населених пунктів, до яких потрібно увійти", - заявив він.

При цьому зачистка усієї звільненої території, включаючи поля, триватиме до весни наступного року.