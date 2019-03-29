ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розширення НАТО в Україні допоможе в боротьбі з агресією РФ, - віце-прем'єр

Новини » Політика    29.03.2019 - 14:16
Розширення НАТО в Україні допоможе в боротьбі з агресією РФ, - віце-прем'єр
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що поки в Україні не передбачено розміщення військових інших країн без наявності баз їх дислокації

Розміщення військових підрозділів НАТО в Україні може бути перспективою у боротьбі з агресією РФ. Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю Радіо НВ.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що в даний час українським законодавством не передбачено розміщення військових підрозділів дружніх по відношенню до України країн без наявності баз їх дислокації.

"Я абсолютно не виключаю тієї можливості, що розміщення підрозділів без наявності баз, що не передбачено нашою Конституцією, наших союзників, очевидно, може бути перспективою (у боротьбі з агресією РФ, - ред.) для України", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео анонсував в найближчому майбутньому спільні з НАТО додаткові заходи проти Росії у зв'язку з її агресією щодо України.

Раніше колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен заявляв, що НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.

Російські кораблі взяли під конвой фрегати НАТО в Чорному морі Кораблі НАТО увійшли в Чорне море
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України НАТОУкраїнаагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся