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Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против РФ из-за ее агрессии к Украине

Новости » Политика    27.03.2019 - 22:59
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против РФ из-за ее агрессии к Украине
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Госсекретарь США считает, что нужно сделать больше для Украины из-за российской агресии

Государственный секретарь США Майк Помпео аннонсировал в ближайшем будущем совместные с НАТО дополнительные мераы против России в связи с ее агрессией в отношении Украины. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США в среду, 27 марта, Помпео отметил, что на следующей неделе Вашингтон посетят представители стран Североатлантического альянса. Дополнительные шаги партнеры, по данным Помпео, предпримут, чтобы повлиять на Россию в связи с ее агрессией против Украины.

"На следующей неделе, надеюсь, я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем против Кремля", - отметил госсекретарь США.

Также он признал, что Вашингтону следовало бы сделать больше для решения проблем в Украине из-за влияния Москвы.

Напомним, в следующем году в Киеве состоится заседание Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса (НАТО). А летом 2019 года во Львове состоится межпарламентский совет Украина-НАТО.

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