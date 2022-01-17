Размещение статей в СМИ с помощью PrFlare
В эффективной маркетинговой стратегии компании не обойтись без рекламных статей. Они публикуются в блогах или на веб-сайтах и играют важную роль в создании имиджа бренда. Особой популярностью пользуется размещение статей в СМИ. Все это - инструмент внешней оптимизации, направленный на получение входящих ссылок, что учитывается практически всеми поисковыми системами. Благодаря этим действиям можно не только улучшить видимость сайта в поисковых системах, но и получить реферальный трафик.
PrFlare - система покупки ссылок, которая позволяет эффективно позиционировать ваш сайт в поисковых системах. Сервис связывает издателей и рекламодателей, выступая в качестве посредника в процессе покупки и продажи мест для размещения текстовых ссылок. Чтобы разместить статью в СМИ вам всего лишь нужно:
- посетить сайт PrFlare;
- выбрать площадки для размещения;
- оплатить заказ.
Все остальное сделают специалисты сервиса. Свяжутся с издателем, подготовят контент, проследят за размещением и предоставят вам отчет.
Почему стоит воспользоваться услугой размещение статей в СМИ?
- Повышение позиций в органической выдачи ПС Яндекс и Гугл.
- Возможность охватить широкую аудиторию, поскольку подавляющее большинство пользователей Интернета ищут информацию о товарах и услугах через поисковые системы.
- Доверие к результатам поиска намного больше, чем к другим популярным видам рекламы, что, в свою очередь, делает позиционирование главным инструментом в получении покупателя.
- Относительно невысокая стоимость привлечения клиентов.
- Четкий таргетинг, потому что при соответствующей оптимизации результатов поиска пользователи Интернета переходят на страницы, наиболее релевантные запросу и содержащие искомую информацию.