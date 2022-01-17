ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Размещение статей в СМИ с помощью PrFlare

Новина українською →
Понедельник 17 января 2022 14:04

В эффективной маркетинговой стратегии компании не обойтись без рекламных статей. Они публикуются в блогах или на веб-сайтах и ​​играют важную роль в создании имиджа бренда. Особой популярностью пользуется размещение статей в СМИ. Все это - инструмент внешней оптимизации, направленный ​​на получение входящих ссылок, что учитывается практически всеми поисковыми системами. Благодаря этим действиям можно не только улучшить видимость сайта в поисковых системах, но и получить реферальный трафик.

Размещение статей в СМИ с помощью PrFlare

PrFlare - система покупки ссылок, которая позволяет эффективно позиционировать ваш сайт в поисковых системах. Сервис связывает издателей и рекламодателей, выступая в качестве посредника в процессе покупки и продажи мест для размещения текстовых ссылок. Чтобы разместить статью в СМИ вам всего лишь нужно:

  • посетить сайт PrFlare;
  • выбрать площадки для размещения;
  • оплатить заказ.

Все остальное сделают специалисты сервиса. Свяжутся с издателем, подготовят контент, проследят за размещением и предоставят вам отчет.

Почему стоит воспользоваться услугой размещение статей в СМИ?

  1. Повышение позиций в органической выдачи ПС Яндекс и Гугл.
  2. Возможность охватить широкую аудиторию, поскольку подавляющее большинство пользователей Интернета ищут информацию о товарах и услугах через поисковые системы.
  3. Доверие к результатам поиска намного больше, чем к другим популярным видам рекламы, что, в свою очередь, делает позиционирование главным инструментом в получении покупателя.
  4. Относительно невысокая стоимость привлечения клиентов.
  5. Четкий таргетинг, потому что при соответствующей оптимизации результатов поиска пользователи Интернета переходят на страницы, наиболее релевантные запросу и содержащие искомую информацию.
Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания