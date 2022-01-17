Розміщення статей у ЗМІ за допомогою PrFlare

В ефективній маркетинговій стратегії компанії не обійтися без рекламних статей. Вони публікуються в блогах або на веб-сайтах та відіграють важливу роль у створенні іміджу бренду. Особливою популярністю користується розміщення статей у ЗМІ. Все це - інструмент зовнішньої оптимізації, спрямований на отримання вхідних посилань, що враховується практично всіма пошуковими системами. Завдяки цим діям можна не тільки покращити видимість сайту в пошукових системах, але й отримати реферальний трафік.

PrFlare – система покупки посилань, яка дозволяє ефективно позиціонувати ваш сайт у пошукових системах. Сервіс пов'язує видавців та рекламодавців, виступаючи як посередник у процесі купівлі та продажу місць для розміщення текстових посилань. Щоб розмістити статтю в ЗМІ вам лише потрібно:

відвідати сайт PrFlare;

вибрати майданчики для розміщення;

оплатити замовлення.

Решту зроблять фахівці сервісу. Зв'яжуться з видавцем, підготують контент, простежать за розміщенням та нададуть вам звіт.

Чому варто скористатися послугою розміщення статей у ЗМІ?