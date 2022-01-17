Розміщення статей у ЗМІ за допомогою PrFlare
В ефективній маркетинговій стратегії компанії не обійтися без рекламних статей. Вони публікуються в блогах або на веб-сайтах та відіграють важливу роль у створенні іміджу бренду. Особливою популярністю користується розміщення статей у ЗМІ. Все це - інструмент зовнішньої оптимізації, спрямований на отримання вхідних посилань, що враховується практично всіма пошуковими системами. Завдяки цим діям можна не тільки покращити видимість сайту в пошукових системах, але й отримати реферальний трафік.
PrFlare – система покупки посилань, яка дозволяє ефективно позиціонувати ваш сайт у пошукових системах. Сервіс пов'язує видавців та рекламодавців, виступаючи як посередник у процесі купівлі та продажу місць для розміщення текстових посилань. Щоб розмістити статтю в ЗМІ вам лише потрібно:
- відвідати сайт PrFlare;
- вибрати майданчики для розміщення;
- оплатити замовлення.
Решту зроблять фахівці сервісу. Зв'яжуться з видавцем, підготують контент, простежать за розміщенням та нададуть вам звіт.
Чому варто скористатися послугою розміщення статей у ЗМІ?
- Підвищення позицій в органічній видачі ПС Яндекс та Гугл.
- Можливість охопити широку аудиторію, оскільки переважна більшість користувачів Інтернету шукають інформацію про товари та послуги через пошукові системи.
- Довіра до результатів пошуку набагато більше, ніж до інших популярних видів реклами, що, своєю чергою, робить позиціонування головним інструментом отримання покупця.
- Щодо невисока вартість залучення клієнтів.
- Чіткий націлення, тому що при відповідній оптимізації результатів пошуку користувачі Інтернету переходять на сторінки, що найбільш релевантні запиту та містять інформацію, яку шукають.